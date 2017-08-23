「吃膩人肉」 食人魔帶斷腿自首
南非警方表示，一名男子走進警局自首說他「吃膩了人肉」，便交出一隻人體斷腿，更爆出共3名連續食人魔。目前已知一名女子遭性侵殺害後，遭分屍分食，他與其他3名共犯共4人，周一（21日）上法庭受審，警方持續追查究竟有多少人遇害。
其中一人18日走進艾斯科特（Estcourt）警局說「我吃膩了人肉」，他在警方問訊時交出人的屍塊包括腿和手。後來警方為了蒐證，至夸祖魯納塔爾（KwaZulu-Natal）一間房子後，發現更多屍塊，在嫌犯帶領下發現一具殘缺的女子屍體。地方議員馬卓拉（Mthembeni Majola）說：「追查本案的警方在一個鍋內發現8隻耳朵，意味著那會比這還多。」「他們指給我們看在屋內的人體部位，我想那不會只有一個人。」
4名被告年齡介於22至32歲之間，警方正擴大辦理此事，專家正進行屍體辨認的工作，但仍不確定屍體屬於一個或多個受害人。3名嫌犯面臨謀殺及有關持有人類器官和組織等指控。
(中時電子報)
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