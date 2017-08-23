美神盾艦撞船釀死 遭撞船艙內找到失蹤士兵遺體
美軍「麥凱恩號」（USS John McCain）神盾驅逐艦21日清晨在麻六甲海峽和賴比瑞亞籍油輪相撞，當下造成5人受傷10人失蹤，如今證實了部份失蹤的士兵死亡的消息，美軍22日表示在搜救行動中於被撞凹的船艙內發現了失蹤士兵的遺體，但找到的遺體數量及狀況還需待進一步說明。
據《美聯社》報導，美軍太平洋艦隊司令、上將史威福特（Scott Swift）22日表示，派出蛙人搜救在被撞且遭海水灌入的船艙內，發現了失蹤士兵的遺體，不過還無法確認數量和找回遺體的狀況。史威孚特也表示，加入救援的馬來西亞海軍也發現了一具屍體，但目前無法判斷是否為艦上船員。
「麥凱恩號」在撞上油輪後，造成其左舷後方水線上下一個3公尺的大洞，也讓海水因此灌入船艙，但還能靠自身動力底前往新加坡海軍基地，美軍也對此展開搜索行動。這次大規模搜索行動聯合了新加坡和馬來西亞海軍，也動員了包括飛機、飛行器和船隻。
「麥凱恩號」神盾飛彈驅逐艦21日和油輪相撞，也是繼6月「費茲傑羅號」驅逐艦在日本外海和貨輪相撞，當下造成包括艦長在內3人受傷、7人失蹤後，美軍再次在亞洲海域發生重大事故，「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald）的7名士兵遺體也在事故幾天後於被撞凹且被海水淹沒的臥艙內找到。目前「麥凱恩號」已經停在新加坡樟宜海軍基地，進行搜救及等待進一步調查，美軍也下令暫停太平洋艦隊的所有行動。
(中時電子報)
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