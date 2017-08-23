美神盾艦撞船釀死 遭撞船艙內找到失蹤士兵遺體

中時電子報
麥凱恩號
麥凱恩號左舷後方撞出一個三公尺大洞。（圖/美聯社）

美軍「麥凱恩號」（USS John McCain）神盾驅逐艦21日清晨在麻六甲海峽和賴比瑞亞籍油輪相撞，當下造成5人受傷10人失蹤，如今證實了部份失蹤的士兵死亡的消息，美軍22日表示在搜救行動中於被撞凹的船艙內發現了失蹤士兵的遺體，但找到的遺體數量及狀況還需待進一步說明。

太平洋艦隊司令
太平洋艦隊司令史威福特在新加坡樟宜海軍基地宣布找到失蹤士兵遺體。（圖/美聯社）

據《美聯社》報導，美軍太平洋艦隊司令、上將史威福特（Scott Swift）22日表示，派出蛙人搜救在被撞且遭海水灌入的船艙內，發現了失蹤士兵的遺體，不過還無法確認數量和找回遺體的狀況。史威孚特也表示，加入救援的馬來西亞海軍也發現了一具屍體，但目前無法判斷是否為艦上船員。

「麥凱恩號」在撞上油輪後，造成其左舷後方水線上下一個3公尺的大洞，也讓海水因此灌入船艙，但還能靠自身動力底前往新加坡海軍基地，美軍也對此展開搜索行動。這次大規模搜索行動聯合了新加坡和馬來西亞海軍，也動員了包括飛機、飛行器和船隻。

「麥凱恩號」神盾飛彈驅逐艦21日和油輪相撞，也是繼6月「費茲傑羅號」驅逐艦在日本外海和貨輪相撞，當下造成包括艦長在內3人受傷、7人失蹤後，美軍再次在亞洲海域發生重大事故，「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald）的7名士兵遺體也在事故幾天後於被撞凹且被海水淹沒的臥艙內找到。目前「麥凱恩號」已經停在新加坡樟宜海軍基地，進行搜救及等待進一步調查，美軍也下令暫停太平洋艦隊的所有行動。

(中時電子報)

文章來源：US says some remains of sailors found on USS John McCain

關鍵字：美軍驅逐艦費茲傑羅號油輪神盾驅逐艦麥凱恩號
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