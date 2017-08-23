美大學教授殺人 30人寫信求情
美國芝加哥一名男子於上月發現陳屍在公寓內，身上有多達70處刀傷，在警方偵辦此案時，兩名嫌犯於本月4日在加州向警方自首，其中一名嫌犯拉塞姆（Wyndham Lathem）更曾是大學教授，因為在學術界貢獻良多，30封來自其親友及前同事的求情信盼法官可以輕判。
42歲拉塞姆曾是西北大學微生物學前教授，他與牛津大學職員沃倫（Andrew Warren）早於數月前在網上結識，談及合作殺死多人後，兩人再殺掉對方，最後由拉塞姆出錢請沃倫前往美國進行殺人計畫。
在上月27日，他連同網友用刀殺害26歲男子，力道猛烈甚至一把刀被砍至斷裂，被起訴一級謀殺。代表律師周日（20日）遞交逾30封來自其親友及前同事的求情信，稱當事人在學術界貢獻良多。一名前同事在信中寫道：「我認為他（微生物學上）的貢獻最終能杜絕多種傳染病，拯救這些疾病而死成千上萬的人。」另一個女教授則稱，雖然他所做的事，令人感到恐懼，但會繼續支持對方，更表示只有一日的犯罪不能抹煞拉塞姆長久以來的工作成就。
(中時電子報)
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