前白宮策士巴農：川普是白宮將軍們的傀儡

巴農。圖／美聯社

遭革職的白宮前策士巴農，22日對美國川普總統和政府擊出了第一拳。巴農擔任執行董事長的右派媒體布萊巴特新聞（Breibart News）對川普有關阿富汗戰略的演說嚴厲回應，指稱川普已變得不過是白宮將軍們的傀儡。

布萊巴特新聞指稱川普的聲音，是白宮國安顧問麥克馬斯特的聲音，並反問，「川普的阿富汗政策和歐巴馬有何不同?」

該新聞並諷刺川普國安顧問麥克馬斯特為「麥克馬斯特總統」、川普女婿庫許納為「賈斯特將軍」，警告川普支持阿富汗增兵將成為「最大輸家」。巴農強烈主張美國自阿富汗撤軍，川普競選期間也持撤軍立場。

(中時)