8月23日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

醫師納《勞基法》醫、病雙輸

衛福部原預計2019年9月，醫師將納入《勞基法》，但目前恐面臨跳票。根據一項統計，醫師若納入《勞基法》，醫療院所將出現高達2000人力缺口，醫師將青黃不接，醫院被迫關床或休診，受苦的將是病患。從衡量人力、民眾就醫權益、醫師納入《勞基法》不但無法解決血汗醫護問題，更損及病患權益，因此醫師權益以《醫療法》規範，雖不完美，但理想與現實之間，只能務實而行。

美增兵阿富汗 博弈中巴走廊

在朝鮮半島緊張局勢升高之際，川普突然宣布加派4000名美軍重返阿富汗而不是撤離。對於中亞乃至南亞的地緣政治帶來微妙的變化。歷史上為爭奪這個地區安全和主導權的大博弈（The Great Game)必然因此開啟。北京可能是川普國安團隊在此區域設定的主要博弈對手，而中巴經濟走廊就是其目標。

法律無責可究 陳星道德可議

補教師陳星被控誘姦才女作家林奕含，儘管檢方以查無具體事證為由，處分不起訴，讓他躲過法律制裁，但陳星身為老師且有家室，面對年輕女學生林奕含對他的愛慕，以及對愛情的憧憬，陳星非但未踩剎車、開導林奕含，反而大談不倫戀，林奕含自殺身亡案，讓外表光鮮、身家豐厚的補教名師成為人人喊打的狼師，身敗名裂的陳星，就如同立委林俊憲形容，「終生無法抬頭挺胸在陽光下行走」。

蘋果日報

檢比對原型小說 房思琪未遭性侵

家林奕含疑遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦案，外界認為她的遺作《房思琪的初戀樂園》是真人真事，不少人用小說辦案，但檢方從林女閨蜜處拿到《房》原型小說《初戀》，發現五萬字的原稿沒有強制性交情節。另林女閨蜜證稱，林女曾介紹陳星是其男友，沒說過被性侵；加上檢方調閱林女心理諮商紀錄顯示，林認為那一段經驗「就是一場戀愛」，檢方認為雙方兩情相悅，性侵證據不足，作出不起訴處分。

毒蛋竄新北中彰 扣8.6萬顆

國產雞蛋也遭農藥芬普尼污染。農委會本月中抽檢45家蛋雞場，3家彰化業者的雞蛋殘留芬普尼，以連成牧場殘留153ppb、超標近30倍最高。3家日產5萬多顆蛋，昨現場封存和下游下架共8.6萬顆，將全數銷毀，9萬多隻雞移動管制。農委會已擴大抽驗全國1629家蛋雞場，明、後天公布結果，衛福部也將把芬普尼納為雞蛋常規檢驗項目。

滑輪狂取3金4銀

2017年台北世界大學運動會台灣昨再進帳3金4銀1銅，開賽3天就奪得7金11銀3銅，追平參加世大運單屆最多金牌數；其中，滑輪溜冰昨再摘3金4銀，累計已達5金8銀，且女子舉重江念欣昨也奪下銅牌。體育署賽前預估11金目標有望達陣。

聯合報

雙全密會 談了什麼?

立法院臨時會將處理前瞻基礎建設計畫特別預算案二、三讀，國民黨揚言將祭出萬項提案攻勢，將嚴重影響審議進度。立法院長蘇嘉全前天特別與行政院長林全會晤，兩人會面十餘分鐘。蘇嘉全曾建議特別預算案分割處理，可延到九月開會後再完成，但林全不同意。

除蝨劑噴雞毛「一用就中招」

繼戴奧辛雞鴨蛋後，彰化縣又被查到使用農藥芬普尼的毒雞蛋。三家蛋雞場負責人有兩家喊冤，連成牧場曾姓負責人承認用了除蝨劑「法台寶」噴在雞毛上，但沒想到第一次用就中招。彰化縣動物防疫所封存三雞場的八萬六千多顆雞蛋，六萬九千多隻雞移動管制。

海峽兩岸台北旅展 陸不來了

兩岸旅遊界年度盛事台北國際旅展大陸展區「海峽兩岸台北旅展」，陸方已確定不來台參展，創下兩岸民間觀光交流十二年來首例，由於這是兩岸民間最大觀光交流平台，一旦喊停，恐怕影響後續兩岸觀光交流與發展。

台北國際旅展將於十月廿七日至十月卅日舉行，但今年缺少大陸這一大區的展攤，據了解，主辦單位台灣觀光協會已緊急找國內旅遊業者幫忙認領，以免場面太空曠。

自由時報

世大運丟煙霧彈 鎖定嫌犯

世大運開幕滋擾案有重大進展！台北市警方連日追查，發現涉嫌毆打萬華分局漢中所巡佐劉金銓的黑衣人，是一名住在高雄的李姓男子，昨晚南下將他拘提到案；此外，警方經過濾監視器畫面等方式，也已掌握當天丟出煙霧彈的不明人士身分。

3金后楊合貞 捐獎金助母校

微笑時露出淺淺的酒窩，台灣滑輪溜冰女將楊合貞昨天上場大放異彩，她在世大運女子15000公尺計時淘汰賽與1000公尺爭先賽風光獲得雙金，個人累計3金，共可獲得270萬國光獎金，懂得飲水思源的她表示，將捐出獎金給母校，增購設備，協助滑冰基層發展。

台灣人才前進中國 危及國安

美國《時代》雜誌廿一日以「台灣正遭遇人才大量流失，中國是主要受惠者」為題報導，對很多台灣人來說，在中國除了語文相通、工作機會多，最大誘因在於高薪待遇、創業融資獎勵高及取得容易；相對地，台灣大學生薪資自一九九九年以來陷入停滯，促使赴海外尋找更好的就業機會的台灣人近六成落腳中國。

(中時電子報)