NBA》重磅交易！厄文成綠衫軍 小刺客3人到騎士

厄文如願離開騎士。(美聯社資料照)

艾塞亞湯瑪斯將成為騎士主控。(美聯社資料照)

(08:08更新內文)「爆料天王」沃神最新消息，騎士已與塞爾提克完成交易，騎士「1換3」，送出明星主控厄文(Kyrie Irving)，換來同為控衛的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)、前鋒克勞德(Jae Crowder)、中鋒日日奇(Ante Zizic)和明年第一輪選秀權。

厄文上月拋出「賣我」消息，指不想擔任詹姆斯(LeBron James)的副手，震撼全聯盟；如今真的如他所願。騎士也獲得主力球星、即戰力與首輪選秀權。只是塞爾提克近年在東區，始終是騎士最具威脅的敵人，看來新球季有好戲可看！

(中時電子報)