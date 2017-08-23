日民調顯示中年女性最適合玫瑰色系口紅

日本佳麗寶(Kanebo)旗下彩妝品牌media針對400名4、50歲已婚女性進行有關口紅的問券調查，以擦玫瑰色系、紅色系、米棕色系口紅的3種女性圖片供受訪者選擇。(日本佳麗寶提供)

日本佳麗寶(Kanebo)旗下彩妝品牌media針對400名4、50歲已婚女性進行有關口紅的問券調查，以擦玫瑰色系、紅色系、米棕色系口紅的3種女性圖片供受訪者選擇。(日本佳麗寶提供)

日本佳麗寶(Kanebo)旗下彩妝品牌media針對400名4、50歲已婚女性進行有關口紅的問券調查，以擦玫瑰色系、紅色系、米棕色系口紅的3種女性圖片供受訪者選擇。(日本佳麗寶提供)

日本佳麗寶(Kanebo)旗下彩妝品牌media針對400名4、50歲已婚女性進行有關口紅的問券調查，結果顯示，塗上口紅後臉部印象有所提升，尤其是對中年婦女而言，玫瑰色系口紅格外能給人好印象。

這項調查是在今年5月針對400名4、50歲已婚女性做的，其中每4人當中有3人(76.3%)存在唇部衰老的煩惱，約3成的人不知道哪種口紅顏色適合自己。

調查中，讓受訪者從只改變口紅顏色，髮型、眼妝等都沒變的模特兒大頭照中，選出他們覺得印象較好的一張。結果約有8成(78.5%)人在玫瑰色系、紅色系、米棕色系、橘色系、粉色系、酒紅色系、無口紅的7張圖片中，選擇了玫瑰色系。意即，受訪者普遍認為玫瑰色系的口紅最適合中年婦女。

形象顧問工藤亮子分析指出，女性在2、30歲時肌膚比較明亮，泛黃情況並不明顯。 過了40歲以後，肌膚透明度就會下降，變得泛黃暗沉，不擦口紅就會顯得臉色難看。

黃色與藍色在光學中是互補色，而玫瑰色含有藍色調，所以使用玫瑰色系的口紅時，可使膚色與唇色相互映襯，達到提升膚色亮度的效果，而且相對較不挑人，因此對中年婦女而言，玫瑰色是不錯的選擇。

(中時)