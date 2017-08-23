洛杉基：文化台獨真的已經走火入魔了！

國文課文言文比例再減少。圖為學生閱讀國文課本。（本報系資料照片）

教育部日前召開12年國教課綱課審大會，普通高中分組提出國文科必讀古文由20篇降為10或15篇，並將嫖妓、歧視原住民的文章列為新增候選名單中。作家洛杉基認為「文化台獨真的已經走火入魔了！」痛批為了反中、去中，獨派政府簡直無所不用其極，除了篡改歷史課本，連國文課本中的文言文教材都要去中？ 除了抵制唐宋詩詞文言文，難道連媽祖、關公都要一起抵制？

教育部正在制訂12年國教課綱，花了2年時間，委託60餘位教授、並徵詢500多位高中國文老師的意見，最後訂出文言文占4成5到5成5、必讀古文20篇的草案。不過普通高中分組認為文言文比例及必讀古文篇數太多，提出文言文比例降到30％、必讀古文則減為10篇或15篇。

並將54篇古文放上網路進行票選，結果共571人投票，高中國文老師只占2成，大學生和高中生卻占3成8，其他是社會人士。得票最高的前10篇古文，只有4篇是之前國語文領綱小組的選文，其他6篇都是新增、與台灣相關的文言文。

這6篇台灣相關的古文中，蔣渭水的〈送王君入監獄序〉講到嫖妓，另〈大甲婦〉則有「土番蠢爾本無知」等歧視原住民話語，一些高中老師擔心，這種教材教育下一代，「國文浩劫時代來到」。

對此，洛杉基怒批「文化台獨真的已經走火入魔了！」現在連高中國文課綱審查會都寧可用「台灣本土作家」所寫的文言文，也要盡可能減少使用中國唐宋八大家的文言文！「我們課綱文言文網路票選的結果，文言文僅有陶淵明《桃花源記》、蘇軾《赤壁賦》、司馬遷《鴻門宴》、范仲淹《岳陽樓記》四篇入選，其餘均為台灣古詩文。

其中「七星墩山蹈雪記」是灣生（日據時代在台灣出生的日本人）寫的文言文。」國文教育專家馮教授在此文清楚點出：蔡政府的教育部，寧可採用「灣生皇民」所寫的不入流文言文，也不用中國的唐宋八大家文言文！

洛杉基質疑，台灣人、日本人、灣生皇民啟蒙所讀的文言文、漢文，不是源自中國的唐宋詩詞與論語孟子？ 難道台灣的民間信仰所祀奉的神祗就不是來自中國大陸？痛批「為了反中、去中，獨派政府簡直無所不用其極，除了篡改歷史課本，連國文課本中的文言文教材都要去中？ 除了抵制唐宋詩詞文言文，難道連媽祖、關公都要一起抵制？」

(中時電子報)