楊謹華爆叫聲太大擾鄰 同居試婚密謀明年6月出嫁
年屆40歲的楊謹華，和交往1年多的石油男友感情穩定，兩人不僅過著同居兼試婚生活，她還將在年底籌備婚事，明年6月正式出嫁。
據《鏡週刊》報導，楊謹華和男友交往1年多依舊甜蜜，雖然工作忙碌，但只要有時間，小倆口就會把握時間約會，在公開場合互動親暱抓背又靠肩，似乎不擔心他人眼光，而Ben連2天入住香閨，過著同居兼試婚生活。
小倆口愛的甜蜜，楊謹華在家常會忽然大叫，就是要吸引Ben的注意，對比有讀者爆料，她家常有人聲擾鄰，「咿啊嗯哼」之聲不絕於耳，看來兩人另類恩愛方式相當逗趣。
據悉，楊謹華認定Ben，就是因為對方很支持她的事業，加上雖然男方工作忙，仍會抽空去探班，默默關心支持她，給她很大安全感。而有命理師建議她，明年夏天能以婚助運，所以她打算年底開始籌備人生大事，明年6月前出嫁。
對此，楊謹華經紀公司表示，她跟媽媽同住，不可能會因聲音太大擾鄰，婚期還沒聽說，藝人私事公司不會過問。
(中時電子報)
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