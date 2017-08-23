王心凌科技新歡傳劈腿 與空姐婚約宣告破局

王心凌情路坎坷，讓粉絲心疼不已。(圖/本報系資料照)

「甜蜜教主」王心凌2月時和交往4年的姚元浩分手，內褲床照外流更讓兩人反目成仇，就在此時傳出一名科技新貴對她展開追求，噓寒問暖下讓王心凌打開心房，不過男方卻遭爆料曾與一名空姐論及婚嫁，最後劈腿導致婚約解除。

王心凌踏入歌壇十四年，和范植偉、姚元浩兩段戀情談得轟轟烈烈，不過分手後都扯入私密照風波，讓外界對她備感不捨，分手期間雖與航運小開Derek、袁艾菲前男友林冠百傳出緋聞，但都遭她予以否認，不過根據《壹週刊》報導，目前追求她的科技新貴Justin，曾與華航空姐陳姿螢有過一段情，當年陳姿螢參加三立《超偶》比賽時，Justin更是愛相隨陪伴錄影，在台下當啦啦隊的畫面也曾被鏡頭捕捉到，不過論及婚嫁的兩人，卻因男方偷吃被抓包才導致分手。

針對爆料，《壹週刊》透過臉書聯繫到陳姿瑩，她對陳年往事似乎不願多談，僅在臉書發文「各位好友，實在不想再被一些過去的事情打擾我現在美好的生活，謝謝你們關心，就不再多做回覆囉」，而Justin和王心凌所屬的天晴音樂則不予回應。

(中時電子報)