李茂生：江宜樺學運回網王八蛋 會有多少讚？
台北市長柯文哲日前因一句「王八蛋」與網友槓上，風波至今未歇。台大法律系教授李茂生問，若在太陽花學運期間，江宜樺回嗆網友王八蛋，不知會有多少讚？
反年改團體在世大運開幕式抗議，有網友到柯文哲臉書留言，質疑當日維安沒做好，要他告訴全台北市民誰才是王八蛋？未料柯竟親自回嗆，「你和那些反年改團體」，讚數還狂衝逾48萬。
對此，李茂生在臉書要大家重新思考事件本質對錯，將事情與粗糙的王八蛋回應切割開來，否則權力的浮濫將無法避免，「想一下吧，如果在太陽花學運時代，有人在江宜樺的網頁上質問為何阻擋學生衝行政院，而江僅回答王八蛋的話，不知會有多少讚」？
(中時電子報)
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