柯P維安突槌 段宜康罵：鳥樣子

台北市長柯文哲20日開記者會狠批擾亂世大運的陳抗團體是「王八蛋」，並於昨日在臉書上反擊網友，引發熱議。（實習記者陳嘉信攝）

台北市政府發給內政部公文，宣示安全維護「主權」。(圖/段宜康臉書)

台北市政府發給內政部公文，宣示安全維護「主權」。(圖/段宜康臉書)

陳抗團體發生阻撓世大運運動員進場意外，台北市長柯文哲怒嗆「王八蛋」，引發正反評價。除誇柯P霸氣外，更有人質疑維安沒做好，民進黨立委段宜康貼出台北市政府發給內政部公文，宣示安全維護「主權」，結果鬧出運動員不能進場意外，段宜康譏全權負責竟變成「鳥樣子」。

段宜康在臉書重提陳抗群眾在立法院追打立委、縣市長往事，指出立法院外警察的指揮權，和這次世大運的安全維護指揮權，都同樣掌握在台北市政府和市警察局手上。

段宜康並貼出公文證明柯文哲爭奪安全維護指揮權的霸氣，指該公文，大白話告訴中央政府和警政署：安全維護由我市政府「全權負責」；你內政部和警政署只是等著我通知來「支援」和「諮詢」的角色。

可是，世大運爆運動員不進場意外，段宜康譏諷柯P全權負責成這個「鳥樣子」。最後，勸柯文哲市長在大聲罵別人前，總該先要求一下自己人吧！

(中時電子報)