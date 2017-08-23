月花6000萬 強尼戴普房子賣到剩一間
好萊塢男星強尼戴普，自從今年1月與前妻安珀荷德離婚後，他隨後被爆出財務狀況吃緊的問題，被指他揮霍無度、月花超過6000萬台幣，但強尼戴普反控是財務公司管理不善；可如今他被爆出洛杉磯房產，五間賣到現在剩一間，疑似需要現金，讓人替他的財務擔憂。
強尼戴普近來爆出他在洛杉磯的五間房產紛紛變賣，最近賣出的豪華公寓則以182萬美元成交(約台幣5500萬)，這間採工業風設計的公寓，內有三間主臥、兩套衛浴，房子裝修程度奢華，如今卻又售出換現，讓人不禁聯想強尼戴普的財務狀況真的吃緊。
先前強尼戴普被報揮霍無度，一個月花費至少要6000萬台幣，但他反控是財務公司沒有好好管理他的資產！不過從他洛杉磯房產賣到剩一間的狀況看來，強尼戴普恐怕真的急需用錢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。