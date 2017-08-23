月花6000萬 強尼戴普房子賣到剩一間

強尼戴普被報洛杉磯房產賣到只剩一棟！（圖／達志影像）

好萊塢男星強尼戴普，自從今年1月與前妻安珀荷德離婚後，他隨後被爆出財務狀況吃緊的問題，被指他揮霍無度、月花超過6000萬台幣，但強尼戴普反控是財務公司管理不善；可如今他被爆出洛杉磯房產，五間賣到現在剩一間，疑似需要現金，讓人替他的財務擔憂。

強尼戴普近來爆出他在洛杉磯的五間房產紛紛變賣，最近賣出的豪華公寓則以182萬美元成交(約台幣5500萬)，這間採工業風設計的公寓，內有三間主臥、兩套衛浴，房子裝修程度奢華，如今卻又售出換現，讓人不禁聯想強尼戴普的財務狀況真的吃緊。

先前強尼戴普被報揮霍無度，一個月花費至少要6000萬台幣，但他反控是財務公司沒有好好管理他的資產！不過從他洛杉磯房產賣到剩一間的狀況看來，強尼戴普恐怕真的急需用錢。

(中時電子報)