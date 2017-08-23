世大運入場失控 王欣儀：沒「真相」如何究責？
台北世大運19日開幕式碰上陳抗團體鬧場，導致代表團無法順利入場，外界將矛頭指向負責維安的台北市警察局長邱豐光，點名要他下台。對此，台北市議員王欣儀說，主辦單位至今沒有給「真相」一個交代，要如何究責？難道市長柯文哲要眼睜睜看團隊成員揹黑鍋？
美女議員王欣儀今(23日)在臉書發文，對819世大運入場失控的責任歸屬表達看法。她說，事情發生至今，北市府及組委會完全沒有一個答案交代。現在的傳聞來看，有人說選手不入場，是因為FISU考量安全，所以暫緩選手前進；也有人說，選手從地下室進場，根本不會接觸群眾。總之，有傳聞，但就是沒有真相！
王欣儀表示，當務之急，柯文哲是不是應該先說清楚、講明白，而非粗口罵「王八蛋」，讓問題失焦。
王欣儀強調，如果責任真的在邱豐光，那該要他下台負責自然是跑不掉，但若問題不在他身上，難道就要這個戰功彪炳的警察局長揹黑鍋嗎？
(中時電子報)
文章來源：王欣儀臉書粉絲頁
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