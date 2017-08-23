腹膜透析居家訪視，南投醫院提供個別化照護

南投醫院腎臟科主任莊宗芳（左2），率醫護團隊到腹膜透析病人家中訪視。（廖志晃翻攝）

台灣洗腎盛行率高居世界之冠，但俗稱「洗腎」的血液透析，只是腎臟替代療法的其中一種，還可以選擇「腹膜透析」；南投醫院腎臟科主任莊宗芳表示，腹膜透析是居家療法，對家庭生活的影響降到最低，能讓腎友掌握生活自主權、重拾自在生活。

莊宗芳表示，腹膜透析是在腹部置入導管，病人可在家自行更換透析藥水，僅需按月定期回診，能夠保有工作及日常生活品質；而為了解病人自我照顧情況，莊宗芳率領李虹霓護理長等腎臟科團隊，到南投市、名間鄉、水里鄉等地，訪視腹膜透析病人，了解病人在家中執行狀況及自我照顧情形。

莊宗芳指出，家中若有人罹患尿毒需洗腎，因為需每周往返醫院3次，家人要接送或陪同，可能因此身心俱疲甚至拖垮全家，所以一般民眾無不聞之色變。

因此，南投醫院近年致力推廣居家腹膜透析治療，患者每個月只要回診1到2次即可，而醫護團隊訪視，了解及協助個案的居家環境、換液準備、技術評估及社會心理狀態做建議，給予合宜的護理指導。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院秉持醫病同心的理念，讓洗腎病人在家洗的安心、洗的健康；到患者家中訪視，也能給予更佳的照護服務，進而提高病人的生活品質。

(中時)