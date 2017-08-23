日本本田產噴射機出貨量首度達世界第一

本田汽車開發的小型噴射機「本田噴射」。(圖/百度貼吧)

NHK報導，日本汽車大廠本田汽車開發的小型噴射機「本田噴射」至今年6月為止的半年出貨量首度達到全球第一。

「本田噴射」是7人座的小型噴射機，從機體到引擎都是由本田開發的，前年起開始交貨給美國和歐洲等海外客戶。

本田表示，今年1月至6月上半年的出貨量為24架，在最多搭載10名乘客的小型噴射機當中，出貨量占全球的40%，首次達到世界第一。

在小型噴射機的領域裡，美國和巴西的公司是本田的對手，但本田因省油且室內空間大等優點，得到歐美企業經營者等的高度評價，因此銷售有所提升。由於接到訂單順利，本田計劃從目前的年產50架噴射機增加到1年生產80架左右。

(中時)