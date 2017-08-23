加強對巴基斯坦施壓 美點名中在巴有深厚利益
美國國務卿提勒森表示，穩定阿富汗局勢，不僅是美國和巴基斯坦間的事，區域入其他參與者也很重要；美國的做法是把挑戰和利益，擴大到區域。提勒森說，中國在巴基斯坦就存有深厚利益。
提勒森22日在國務院就川普政府的阿富汗和南亞新戰略召開記者會，再次強調巴基斯坦必須從安全角度決定什麼最符合巴基斯坦長遠利益，能在未來的幾十年內實現一個更安全，更穩定的巴基斯坦，「我認為這真的取決於他們。 他們必須問自己這個問題。」
提勒森說，美國和巴基斯坦的關係良好，但評估巴基斯坦目前的情況時，提勒森表示，如果他是巴基斯坦政府，將會對巴基斯坦境內塔利班和其他組織實力越來越大，感到擔憂，「在某種程度上，它們對巴基斯坦政府本身的穩定構成真正的威脅。」
提勒森指出，大南亞區域內還有其他參與者，對穩定阿富汗局勢也很重要。美國和中國與俄羅斯均討論了在此可能發揮的作用和角色，波灣國家成員國也希望看到阿富汗區域穩定下來。。
有記者詢問，美國對巴基斯坦施加過大壓力，是否可能破壞巴基斯坦穩定，導致地區不安，塔利班更壯大？
提勒森說，這正是為什麼美國採取區域性作法，只靠美國無改變巴基斯坦態勢。
他指出，區域內其他成員在巴基斯坦也有很大的利益存在─巴基斯坦對中國就有深厚的利益。提勒森未進一步說明，中巴間利益，所指為何。
提勒森說，巴基斯坦是核武國家，美國擔心巴國的武器安全，強調這不是美國和巴基斯坦間的問題，所以美國採取了區域性方式，把其他利益方帶入一起努力，「一如在北韓問題上，我們結合全球共同努力，把挑戰和利益擴大到其他國家，這也是我們將在巴基斯坦進行的事。」
(中時)
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