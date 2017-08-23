日月潭馥麗飯店情人月 甜蜜放閃享好禮
迎接七夕是情人節，日月潭馥麗溫泉大飯店即日起至8月底，推出「禮享情人月」特惠禮遇情侶，除了訂房升等，甜蜜放閃合照打卡，即贈送龍鳳宮月下老人祈福金卡，為愛情加持；情人月專案包含香氛雙人SPA、溫泉和美食美酒，款待情人感受無限浪漫。
8月電話訂房，說出通關密語「禮享情人月，我要房型升等」，即可享房型免費升等。2人房型升等至阿薩姆和洋套房，4人房型升等至豪華家庭套房，升等房型空間寬敞景色怡人，皆設有超大的日式浴池，讓情人沉浸美人湯，共賞滿山綠意。
臨近馥麗飯店旁的龍鳳宮，是網友公認全台10大最靈驗的月老廟，讓有情人終成眷屬，單身也能盡快找到有緣人，情侶夫妻只要合照上傳打卡FB和IG，即贈送龍鳳宮月老祈福金卡。
馥麗「情人月」推出「饗愛情人SPA假期」住房專案，特別為戀人打造專屬甜蜜迎賓甜點，晚餐更加贈精選氣泡酒，增添浪漫風情。
為了讓情人悠閒享受假期，隔日禮遇延遲退房至下午1時，早餐與中餐2選1，此外專案包含雙人SPA療程，讓情人盡情放鬆，紓解彼此的壓力！（飲酒過量，有害健康）
(中時)
關鍵字：馥麗飯店
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