世大運遇陳抗 柯P嚇傻 小英6小時救援內幕曝光
世大運開幕式19日於臺北田徑場舉行，不料選手進場卻遇抗議團體阻撓，場上一度空無一人，僅掌旗手進場。有週刊指出，台北市長一度嚇傻癱坐觀眾席，總統蔡英文當下就知陳抗團體「兵臨城下」，第一時間啟動國安系統排除狀況，並親自向國際大學運動總會（FISU）主席保證選手安全無虞，詢問是否可讓選手繼續入場。
據《壹週刊》報導，蔡英文發現場上只有舉牌手進場後，就覺得狀況不對。因為蔡總統聽聞場外汽笛聲不斷，但就維安規劃，陳抗區應該在好幾個街頭外，場內應該聽不見汽笛聲。
蔡英文隨即要侍衛長劉志斌聯絡國安體系，了解是否出現什麼問題，同時也責成隨行的總統府祕書長吳釗燮，到場外了解情形。蔡英文先下令國安體系立即排除現場狀況後，便親自走向在貴賓區的FISU主席Oleg Matytsingin向他說明狀況外，並保證選手安全無虞，詢問是否可讓選手繼續入場。
開幕典禮結束後，當晚十點半，蔡英文隨即在官邸召開緊急會議，整場會議一直開到半夜一點多才結束。有官員透露蔡英文對於此事相當不滿，蔡英文當場正式對國安系統下令，要求「確保至閉幕前不能再有任何意外」。
此外，關於陳抗團體為何能輕易突破防線？週刊指出，警方未落實管制區內的身分管制，輕忽形勢，才屢次讓陳抗團體離開先規劃好的陳抗區，化整為零潛入管制區內。有名工作人更抱怨，警方這次安全管制形同虛設。
週刊指出，這起世大運維安歸責單位，除台北市警局外，還包括警政署、國安局跟軍方。開幕式發生鬧場意外，除了邱豐光被列為頭號戰犯外，警政署長陳國恩的位置也岌岌可危。
(中時電子報)
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