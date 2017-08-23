射彈影片諷美「坐立不安」 北韓大使：完成攻擊關島部署

北韓播出模擬射彈影片美國人因此坐立難安，要美國別輕舉妄動。（圖/影片截圖）

日前美國在通過對北韓最嚴厲制裁後，北韓嗆聲對美國關島射4枚飛彈，而如今正值美國和南韓展開聯合軍演之際，北韓先是播出模擬導彈攻擊關島的片段，更形容美國面對北韓的威脅下「坐立不安」，再加上駐俄羅斯大使周二又表示，平壤已完成對關島部署彈道導彈，更說如果美國在進行挑釁，隨時可隨時向關島發射飛彈。

據《俄國衛星通訊社》報導，對近來朝鮮半島緊張情勢升溫，北韓駐俄大使館官員代辦Jin Jong Hyop表示，兩韓是否爆發戰爭都是取決於美國的態度，美國必須停止單方面的挑釁行為，他表示：「我們已經完成對關島的部署，所有事情要看美國有沒有做出明智的決定，否則他們將再次在世人面前出醜」，另外，他也對美韓聯合軍演表示，北韓會密切關注，若美韓兩國輕舉妄動，平壤會立即反擊。

儘管美國和南韓本週展開的「乙支自由衛士」軍演已經聲明沒有針對北韓，北韓仍認為此舉是美國入侵朝鮮半島的舉動，痛批這是在為朝鮮半島的緊張局勢「火上澆油」，也讓外界擔心這次軍演恐會擦槍走火。

北韓日前曾嗆聲要在發射「火星12型」中程彈道導彈，攻擊美國在西太平洋的戰略重地關島，近日也播出了模擬導彈攻擊關島的片段，影片中稱，美國人不知道「火星12型」何時會射向關島，所以日夜都受到折磨、「坐立難安」，也顯示了多枚飛毛腿導彈發射升空，威嚇意味十足。

(中時電子報)