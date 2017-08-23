偷武士刀砍總統府憲兵 母：這個孩子壞掉了

呂姓嫌犯遭移送。（資料照，趙雙傑攝）

總統府18日上午舉辦親子日，一名呂姓男子帶著軍史館偷來的武士刀，欲翻牆入府，遭周姓憲兵發現制止，呂男憤而拿起武士刀砍向憲兵。根據週刊報導，呂男母親表示兒子年輕時很能幹、很優秀，還曾赴日實習二年，也長得還算瀟灑，回來還說「有很多日本女生喜歡他，想和他做朋友。」但之後創業當老闆，公司卻發展不順利，回鄉都愛和家裡的人不斷批評政局。沒想到會發生砍殺憲兵，感嘆「這個孩子壞掉了。」。

現年51歲的呂男，在18日一早先至萬華購買鐵槌，隨後到軍史館準備竊取武士刀，但因軍史館還未開門，呂男還先到咖啡廳等待。開館後，呂男使用鐵鎚偷走館內一把南京大屠殺百人斬武士刀，刀上寫著「南京之役殺107人」。接著前往總統府，欲翻牆的他，被憲兵發現後制止，呂男便拿起武士刀將憲兵砍傷，之後被制伏，他的包包內發現遺書與五星旗。

呂男因厭惡蔡政府走向台獨甚至傾日，嚮往中國國力亟欲兩岸統一，打算闖入總統府升五星旗，並聲稱要「斬首蔡英文」。根據《壹週刊》報導，呂男母親受訪表示，沒有外省背景，但從前就比較偏激，愛和家人不斷批評政局。

呂母也說兒子年輕時很能幹、很優秀，進入日商善美的超市工作，還被選派赴日實習2年，也長得還算瀟灑，回來還說「有很多日本女生喜歡他，想和他做朋友。」但之後創業當老闆，公司卻發展不順利，回鄉都愛和家裡的人不斷批評政局。沒想到會發生砍殺憲兵，感嘆「這個孩子壞掉了。」。

(中時電子報)