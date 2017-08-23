MLB》哇！鈴木一朗代打 敲致勝3分彈

43歲老將鈴木一朗。(美聯社資料照)

馬林魚今與費城人進行雙重賽，沒想到鈴木一朗在7局上代打，以43歲高齡敲出驚天3分彈、本季第3轟。這發全壘打帶動馬林魚在第7局灌進6分大局，一朗成為勝利打點，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)同一局敲出陽春炮、本季第46轟，馬林魚終場12比8獲勝。

鈴木一朗這一發全壘打，飛行距離達432英呎。美媒報導，這很可能是鈴木一朗大聯盟生涯最遠一轟。

(中時電子報)