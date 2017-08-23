篳路藍縷17年 日管處勇奪4大獎
大破壞成就大建設！921震災後成立的日月潭國家風景區管理處，從流浪辦公室起步，歷經17年努力，先後在經管、硬體及服務品質獲政院最高榮譽肯定，這兩天又傳出好消息，中央金檔獎評獎，日管處以最優成績在中央組膺選此殊榮，將於9月13日接受行政院頒獎。
處長洪維新回憶，日管處從無到有、在滿目瘡痍中巍然站起，過程篳路藍縷。初成立時沒有辦公室，分別租用漁會、民宅，流浪幾年後再遷到教師會館，直到興建水社遊客中心，才暫時穩定下來。
2009年因成功營造車埕社區，榮獲促參「金擘獎」，首獲國家級最高榮譽；2年後新完工的向山行政暨遊客服務中心再獲「公共工程金質獎」；緊接著是行政院「為民服務品質獎」。
副處長陳志賢說，經管、硬體及服務3大國家級最高榮譽陸續到位，但日管處這群年輕的夥伴依舊充滿動力！
秘書室的許文惠，22歲起奉獻青春歲月，10多年來，幾乎所有周末都自主加班，把「流浪辦公室」期間分散各處的檔案及文創資料整理有條不紊；婚後，丈夫和小孩也都陪著她來到辦公室，在附近散步，當她精神支柱。
前年12月，日管處接受交通部徵召角逐金檔獎，重擔落在許文惠身上，除拜訪、觀摩7個曾獲金檔獎的單位，吸收優點摒除缺點，也建議管理處強化硬體並加強觀念教育。
這兩天金檔獎成績公布，日管處在6項規定的標竿工作評比中獲3個特優及3個優等，從300多個參選單位中脫穎而出，在10個膺選的中央單位中遙遙領先。
(中時)
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