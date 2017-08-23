日埼玉縣發生O157型大腸桿菌集體感染事件

日本埼玉縣熊谷市的超市銷售的馬鈴薯沙拉被檢查出O157型大腸桿菌，有13人吃了問題沙拉而上吐下瀉，其中包括5歲女童在內的3人因出現溶血尿毒症症候群而住院。

熊本縣指出，有13名男女於7，8日吃了在熊谷市的兩家超市買的馬鈴薯沙拉後出現上吐下瀉等症狀，後來在沙拉中檢測出O157型大腸桿菌。

這兩家超市的經營公司是位於群馬縣太田市的「新鮮公司」(Fresh Corporation.)，超市內銷售的馬鈴薯沙拉是群馬縣高崎市的食品工廠加工後供貨給各超市的，因此研判可能是群馬縣的食品工廠感染O157型大腸桿菌。

(中時)