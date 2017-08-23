不喜歡這件事 段宜康向媒體致歉

民進黨立委段宜康。（資料照,姚志平攝）

民進黨立委段宜康昨在臉書轉貼一名媒體朋友的文章，文章中寫道，段宜康要不要受訪是看他的心情，他想講就會講，他不想講他就是不會講。段宜康對此表示，「對自己不喜歡受訪這件事，向媒體朋友說對不起」。

有名媒體朋友在臉書分享段宜康不愛受訪的貼文，文章中提及，國會記者應該都知道，段宜康要不要受訪是看他的心情，他想講就會講，他不想講他就是不會講。

對此，段宜康說這兩年對「曝光」的倦怠，和自己扮演需要曝光的角色的衝突，也是讓他決定離開公部門職務的原因之一。他也謝謝媒體朋友的包涵，「也再次對自己的無禮致歉」。

(中時電子報)