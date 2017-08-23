宮廟竊盜案 宜警逮2嫌

宜蘭縣員山鄉某座宮廟16日發現供奉神像所掛的2面金牌遭人偷竊，警方透過廟方與道路監視器後，查獲羅、陳2嫌的行蹤，22日赴員山鄉將2人拘提到案，今天（23日）宣布破案。

警方調查，羅、陳2嫌是騎機車到該宮廟，其中一人入廟竊取金牌，另一人負責把風，經宜蘭警分局員警透過監視器指認後，掌握犯嫌行蹤。

警方調查，羅嫌供稱金牌以2000元賣給綽號阿勇的男子，對於為何竊盜向「三太子」竊取金牌，羅嫌辯稱是「那一天可能喝酒頭暈暈的就去偷金牌」，今天將2人依竊盜罪嫌送辦。

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(中時)