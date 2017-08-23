江宏傑世大運連勝 福原愛幸運物曝光

江宏傑在世大運表現亮眼，愛妻福原愛也貼出幸運物傑尼龜加持！（圖／本報系資料照片，取自福原愛微博）

世大運在台北如火如荼舉行，台灣桌球代表隊昨更連贏兩場，而其中備受矚目的江宏傑，嬌妻福原愛也在台灣幫老公加油，除了之前孕肚曝光外，她昨也開心秀出夫妻兩人的幸運物，是《神奇寶貝》中的傑尼龜，讓不少網友看了大呼超可愛。

台灣桌球選手陳建安、廖振珽以及江宏傑昨對上新加坡與捷克，皆以3:0成績連勝，其中江宏傑更是全場觀眾焦點，加上他的愛妻福原愛也在台灣加油打氣，她昨就在網上曝光兩人的幸運物、《神奇寶貝》傑尼龜，更甜蜜寫下「傑爸傑尼～加油！」意外見證兩人親暱的一面。

(中時電子報)