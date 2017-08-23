《時來運轉》紅襪尬印地安人 遇賽揚強投克魯伯

克魯伯本季12勝3負，自責分率2.67，重現賽揚身手。(美聯社資料照)

左投波莫倫茲今年12勝4敗，自責分率3.31，表現不差。(美聯社資料照)

紅襪明天(24日)早上7時繼續作客克里夫蘭，迎戰強敵印地安人。兩隊近期對戰，印地安人取得3勝2負。

八月的紅襪可說是拼命在追趕戰績，整個八月到目前共打出13勝4負，或許就是以這個超過勝率七成五的成績，所以紅襪已經拉開和洋基距離，有4.5場的勝差。雖然紅襪目前看似可以在美聯東區高枕無憂，但我們要注意的是本月底紅襪還有一次前往洋基球場進行四連戰，我認為這四連戰的勝敗，將攸關紅襪能否順利在本季攻頂。紅襪在接下來比賽該如何佈局，將是我們主要觀察重點。

印地安人八月只繳出了12勝7負，從帳面上來看是絕對沒有辦法跟紅襪相提並論。但正所謂「魔鬼就藏在細節裡」，我們仔細看印地安人的戰績，我們可以發現，近10場比賽印第安人居然打出了8勝2負的佳績，更重要的是這期間還包括一波六連勝。或許就是因為印地安人的近況太火燙了，也讓他們逐漸在美聯中區獨走，他們與第二名雙城的差距甚至是優於紅襪的5.5場。

我認為現在的印地安人開始啟動「前進季後賽」的模式比紅襪更明顯，尤其我們別忘了，「笑臉軍團」在上個賽季可是只差一勝，就能拿下世界大賽冠軍的球隊。因此俗稱「大魔王」的總教練法蘭柯納（Terry Francona）該如何調度陣中的子弟兵，來把上個賽季失去的總冠軍給討回來，將會是我們持續關心的話題。

本場比賽雙方的先發投手分別是左投波莫倫茲（Drew Pomeranz）以及克魯伯（Corey Kluber），從球隊近況跟先發投手來看，印地安人絕對是技高一籌，雖然身為地主的印地安人本場比賽要讓分給紅襪。但印地安人派出的克魯伯在本季可說是再度展現賽揚身手，我認為本場比賽印地安人能在他的領軍下拿下勝利。

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(中時電子報)