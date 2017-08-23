周曉涵曬泡澡浴照 「正面照」示人網友暴動了

周曉涵甜美性感兼具，是許多粉絲心中的女神。(圖/本報系資料照)

周曉涵外型甜美身材火辣，在「無名小站」時期就是知名度不小的人氣正妹，常在臉書分享生活點滴的她，昨天曬出一系列「泡湯浴照」，香肩及美背全都入鏡，讓網友直呼太犯規了。

周曉涵一系列「泡澡照」引發網友討論。(圖/周曉涵臉書)

周曉涵臉書發佈和「文青系小澡堂」的合照，只見她走進浴缸裡將上衣往下拉，並搭配造型佈景高度，營造出裸體泡澡的假象，此外更露出香肩和白皙美背，搭配臉上的甜美笑容，看似相當沉醉在泡澡氛圍中，性感指數可說瞬間破表，這也讓眾多粉絲暴動，留言直呼「羨慕那隻鴨鴨」、「給我留個位置」，引起一陣熱烈討論。

(中時電子報)