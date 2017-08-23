柯P不能批？苗博雅：有多大權力就負多大責任

苗博雅不贊同柯文哲在臉書對網友的回應。（截自苗博雅臉書）

網友質疑北市府世大運開幕維安不力，臉書留言問台北市長柯文哲「誰是王八蛋？」，柯竟回「你和那些反年改團體」，引發爭議。社會民主黨發言人苗博雅批評柯文哲，竟也遭轟是「牆頭草」。

社會民主黨全國委員、發言人，YahooTV《阿苗帶風向》主持人苗博雅21日在臉書貼文：「不可質疑的神宣布：不只反年改團體，質疑世大運開幕維安的，也是王八蛋。

如果認為世大運開幕維安要檢討，就和鬧場團體一樣是王八蛋。那麼，抱歉，我也是王八蛋。

我認為，有必要詳細檢討為何數千警力會輕易被數百退休人士打點突破。到底是戰力真的如此不堪一擊？還是維安部署有人洩密、有人放水？是誰讓維安同袍的辛勞一夕破功？

不管是警政署還是台北市警局，內政部還是台北市政府，如果這些高官只會耍嘴皮，轉移焦點，不檢討、不查明真相、不改革警政，不管怎麼逆風，我都會當個講真話的王八蛋！」

這篇貼文引來支持柯P的網友強烈批評，砲轟她是「只會到處開聖人模式的酸民」、「充其量不過是另一個想掀起另一段仇恨言論的政客」，更有人指她是「牆頭草兩邊倒搖擺不定」。

對此，苗博雅認為，「立場不同，可以反駁。這就是言論自由」。總統、院長、市長每天都在反駁別人的批評，這是民主政治的常態。但公職能反罵質疑施政的人民，人民當然也可以批評公職的回應「沒料、引戰、不恰當」。

苗博雅說，她不覺得公眾人物就要任人羞辱、曲解。但她也不覺得應該贊同首都市長用如此粗糙的方式回應人民對施政的質疑。

身為一個公民，他（柯文哲）可以回罵。但身為一個首都市長，被質疑施政卻只有回罵沒有說理，而且還是針對一個無公職網民，那就不妥當。

苗博雅回應網友：「有多大權力，就負多大責任。要監督我，沒問題。但你也應該用更高的標準去監督比我更有權力的人吧」。

(中時電子報)