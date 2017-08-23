老饕最愛～老乾杯「西班牙伊比利豬」、「澳洲和牛」入菜

老乾杯全新菜單除高等級澳洲和牛外，更加入西班牙伊比利豬，滿足各式消費族群。（徐力剛攝）

「老乾杯燒肉壽司卷」精選日本北海道七星米製作，搭佐以澳洲和牛及馬茲瑞拉起司，售價140元／單點。（徐力剛攝）

「清燉蔬菜牛筋煮」（圖左）、「燒肉店的玉子燒」（圖右）售價分別為120、140元／單點。（徐力剛攝）

將日本七星米與澳洲和牛牛尾一同燉煮3小時，伴隨新鮮蔬菜享用，售價350元／單點。（徐力剛攝）

「西班牙伊比利Bellota三種部位組合」，售價620元／單點。（徐力剛攝）

「老乾杯風摩滋鍋」湯頭富含膠原蛋白，搭配和牛小腸品嚐，售價480元／單點。（徐力剛攝）

全熟的「西班牙伊比利Bellota豬肋條」外層裹上新鮮生菜與七味醬，口感令人難忘。（徐力剛攝）

「西班牙伊比利Bellota霜降豬肉」油脂豐富，可沾取檸檬汁去除油膩感。（徐力剛攝）

乾杯集團旗下燒肉品牌「老乾杯」以提供高檔和牛料理著稱，去年上海門市摘下米其林星等風靡內地美食界。老乾杯全台有9間門市，店內全面使用7 至9等級冷藏榖飼澳洲和牛製作料理，平均客單價1800元上下，今年加入創意元素帶來全新體驗。

老乾杯推出全新菜單，除原先招牌米飯、和牛及美酒外，此次引進高檔「西班牙伊比利豬Bellota」，滿足老饕味蕾，全新「和牛創意料理」包括玉子燒、壽司卷、牛筋煮、摩滋鍋、牛尾釜飯等，其中前菜「燒肉店的玉子燒」在綿密雞蛋卷中包裹和牛肉片與紫蘇葉，入口雞蛋滑嫩口感與牛肉香氣混合，紫蘇有畫龍點睛之效;「老乾杯燒肉壽司卷」精選日本北海道七星米為基底，搭配燉煮澳洲和牛、馬茲瑞拉起司;日本博多道地料理「老乾杯風摩滋鍋」將和牛牛小腸入鍋熬製，湯頭濃郁富含膠原蛋白，口感微鹹風味醇厚，建議佐以特製檸檬醋降低油膩感，夏季適合搭配啤酒品嚐;「牛尾釜飯」將七星米與牛尾燉煮3小時，口感軟嫩有濃郁肉香，最後撒上香酥炸蒜片品嚐滋味一絕。

老乾杯首次引進西班牙伊比利豬為食材，提供消費者絕佳味覺饗宴，伊比利豬飼養於西班牙南部及西南部，透過地中海地區特殊飼養方式，肉質富含不飽和脂肪酸，有「會走路的橄欖樹」稱號。最高等級Bellota肥育期僅喂食橡樹果實，帶有大理石花紋油花，是唯一可3分熟食用豬肉。

老乾杯特色餐點「西班牙伊比利Bellota涮涮燒」，使用豬肩部梅花肉製作，撒上鹽巴調味，在烤爐上以涮烤方式來回30秒，肉質軟嫩入口即化; 「西班牙伊比利Bellota豬肋條」將肋條燒烤至全熟，建議搭配廣東Ａ菜與七味醬享用，生菜爽脆口感與富含油脂肋條口中融合。

(中時)