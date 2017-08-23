「網美」打卡新熱點 Ch-eat ＆ Drink餐廳美得冒「泡」
位在台北市市民大道、延吉街口，富裔集團投資興建的hotelpoispois，因以「泡泡」為主題裝潢設計，不僅被稱為「泡泡旅館」，館內附設自營餐廳〈Ch-eat & Drink〉裝潢設計亦時尚現代並呼應泡泡主題，故雖才試賣不久，已被嗅覺敏銳的「網美」相中成為自拍新聚點，每天都有網美、網紅到此取景自拍或請人美拍，再打卡上傳。
其實，集時尚酒吧、Lounge與餐廳於一身的〈Ch-eat & Drink〉，除裝潢陳設頗時髦搶眼，主廚Leon陳振洋領軍的廚藝團隊烹調料理的菜餚亦頗有「新藝」，且餐價親民。所以，到該餐廳「看網美」力餘，也可以欣賞並品味一下他們家的菜。
Leon陳振洋是一位頗有想法與創意的台灣年輕新銳主廚，來到hotelposiposi之前他的上一份工作是在汪小菲投資開設的〈S Hotel〉，執行北歐米其林摘星主廚設計的菜餚，故本就有相當廚藝功力。如今來到同屬時尚風格設計酒店〈hotelposiposi〉獨當一面，自是可自在馳聘、揮灑創意，「做自己想做的菜」。
〈Ch-eat & Drink〉除是一多功能全日餐廳，菜系亦很「國際化」。與其說是「無國界料理餐廳」，我寧稱它是一個「跨菜系」的多國料理餐廳。菜單上有牛排、也有薩丁尼亞麵疙瘩，也可以吃到「台魂法式薄餅」，以及帶有北歐風料理元素的菜餚。
〈玉米筍． 爆米花〉是一道「玩味」十足的創意開胃小食，香烤玉米筍與爆米花搭配的醬汁，是用蒜頭、洋蔥、胡椒、沙茶、醬油與玉米粉熬製，呈盤上桌時形色與質地以烤布蕾，入口則是那台灣早年路邊攤的「燒番麥」懷舊風味，讓人會心莞爾，是一道有趣的食物。
〈香料醃漬鮭魚〉是一道北歐風格濃烈的魚魚餚，紅色的煙燻鮭魚用了魚子醬和芥末酸奶油提味，呈盤時最表層並灑了用手工片薄的新鮮白花椰菜。使菜餚如白雪紛飛，白花椰菜薄片的爽脆口感，與柔嫩中帶有彈Q的鮭魚搭配，使口感更富層次。最重要的是，紅白配，好看。
手工現製的〈法式薄餅〉，以用椰奶熬煮的紫米和紅豆入餡，再搭配了 香草冰淇淋一起呈盤，冷熱交融、香甜激齒，帶著椰香的紫米和紅豆，「藏」在柔軟的法式薄餅中，讓人不柰禁想像「如果紅豆紫米粥」也用椰奶熬煮，風味是不是更好？
〈薩丁尼亞麵疙瘩〉是一道很經典的義大利美食，麵疙瘩的口感彈牙，用煮燉飯的程序以雞高湯並加入日上赤海膽一起熬煮，裡面並摻了切成丁塊的透抽增加口感。起鍋前則另外再灑烏魚子粉末增加鹹鮮海味，值得懂得欣賞正統義大利美食者品嘗，替它打打分數。
在「眼球行銷」的年代，餐廳要吸引部落客或公民記者的青睞，菜單上必須準備幾道形色吸睛搶眼的菜色才能「被PO」。Leon設計的〈蘆筍奶烙〉就是這種「為打卡上傳而生」的菜餚。
用透明玻璃杯盛裝的〈蘆筍奶酪〉，最底層是蘆筍奶酪，深核色土壤是用竹炭粉染烤蘑蘑碎，最上層則是伊比利臘腸、 芽苗與無花果醋小唧筒。上桌時形色似「迷你盆栽」，充滿生機綠意，非常吸引人。
〈Ch-eat & Drink〉的〈煎烤美國頂級Prime肋眼牛排〉風味與口感超過我的預期，廚師將上好的頂級牛肉先醃過調味再煎烤，成菜後表層微焦，內裡紅潤並帶汁，口感柔嫩吃得出肉質甜味，且一客12盎司的〈煎烤美國頂級Prime肋眼牛排〉訂價1280元，價位堪稱親民。
(工商)
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