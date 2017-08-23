「不是壞人報導成這樣」 尪怨連累夫家小S大哭

小S和老公結婚14年，曾一度關係緊張。(圖／本報系資料照)

小S事業得意，和老公許雅鈞（Mike）14年婚姻穩定，不過近日受訪時她卻透露，兩人關係一度緊張，Mike曾脫口說：「妳知不知道因為妳的關係，媒體把我們全家報導成這樣？」讓她難過躲廁所大哭。

小S和Mike走過不少風雨，先是傳出家暴、男方出軌新聞，後又有胖達人案，但她們彼此扶持，感情依舊幸福甜蜜，不過兩人曾因為新聞，關係一度緊張，據《蘋果日報》報導，小S透露Mike碰到事情難免會埋怨，竟對她說：「Baby你知不知道因為妳的關係，為什麼我們家都是這麼好的人，媒體卻要把我們報導成這樣？我明明就不是一個壞人。」讓她聽了後很難過。

她認為她們一開始相愛時，就知道她是明星，既然娶了她就不該有抱怨，不過當下沒跟老公大吵，怕會講出難聽話，只好躲廁所大哭，婆婆和女兒都很緊張，後來她整理好情緒出來對Mike說：「你剛講的話讓我很不舒服，你怎麼會覺得是我害了你？」最後老公也向她道歉，才沒有更大爭吵。

小S也表示從沒想過離婚，要和Mike白頭偕老到死，對於外界都認為老公很花心，她也幫腔解釋只是太愛交朋友，希望大家不要再誤解Mike了。

(中時電子報)