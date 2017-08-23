銅板價美食駕到～肯德基全新「99群星餐」

肯德基全新「99群星餐」，即日起至9月26日止全台門市同步供應，售價99元／套餐。（圖片提供／肯德基）

主餐「巴黎卡菲享樂捲」精選雞腿肉淋上特製巴黎卡菲醬搭配Ｑ彈餅皮品嚐。（圖片提供／肯德基）

「南洋辣嗲享樂捲」加入南洋香料製作的香辣沙嗲醬，嗜辣消費者不可錯過。（圖片提供／肯德基）

近年物價飛漲，速食業者肯德基先前推「99群星餐」好評如潮，此次加入全新主餐「香辣沙嗲醬享樂捲」，搶攻小資族群市場。

全新「99群星餐」主餐有香辣沙嗲醬享樂捲、巴黎卡菲享樂捲2種選擇，皆搭配新鮮無骨雞腿肉裹粉現炸的金黃脆腿條、香酥脆薯與百事可樂，銅板價99元，即日起至9月26日止全台門市同步販售。「巴黎卡菲享樂捲」精選雞肉經高溫油炸佐以鬆軟馬鈴薯泥，淋上以咖哩、迷迭香製作的巴黎卡菲醬，外層裹上特製餅皮，入口甜中帶鹹口感與外酥內嫩雞肉滋味一絕; 全新主餐「南洋辣嗲享樂捲」以南洋香料為基底製作香辣沙嗲醬，搭配原塊雞腿排與衝浪板薯餅。肯德基表示，目前速食業僅肯德基推出捲餅類餐點，加上雙主餐與多樣配餐組合，預計將帶動至少1成來客數成長

(中時)