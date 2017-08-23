宣傳生態交通全球盛典 馬桶吸盤尬賽車
高雄10月將舉辦生態交通全球盛典，各局處陸續動起來，農業局規畫「2017通通狂歡節」，26、27日將在哈瑪星示範區封街，挑戰「低碳運具」極致，安排農業精靈「高通通」、交通部觀光局吉祥物「喔熊」比賽通馬桶吸盤賽車。
為符合生態交通全球盛典推廣綠色運具的訴求，農業局設計有趣的賽車活動，本周末在哈瑪星生態交通示範區封路登場，邀高通通、喔熊組長及雄師旅遊吉祥物「雄好丸」比拚，但控制「低碳賽車」的工具，不是方向盤，而是通馬桶吸盤。
吉祥物預先測試時，用吸盤吸地奮力一撐，歪七扭八地前進，模樣可愛，讓觀戰民眾無不笑翻，這場「通通狂歡節」除了吉祥物搞笑比賽外，民眾上傳活動照片並分享，還可以拿到「投注單」，下注猜贏獲勝吉祥物的民眾，可以拿好禮抽大獎。
農業局表示，如果玩不過癮，民眾也可以自己「下海」，報名參加馬桶賽車爭奪賽及沙漠狂奔賽，挑戰無敵遊戲王寶座；農業局為鼓勵在地社區、店家、協會共同參與，特別邀請店家老闆擔任競賽關主，鼓勵民眾深度旅遊，品嘗在地好滋味。
另外，這次活動也準備在地農產品釀製的特色酒品，除了型農「益智發」酒廠釀製的梅子啤酒外，還有台灣啤酒廠「掌門精釀」以旗山型農莊承翰生產的黃檸檬，釀製的檸檬啤酒，民眾只要在市集消費滿額，即可免費兌換梅子啤酒、檸檬啤酒一杯，或型農手作點心。
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(中時)
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