回應林奕含案 陳國星記者會突取消

作家林奕含疑遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦案，台南地檢署公布偵結結果，陳星獲不起訴處分。（翻攝自網路）

台南地方法院檢察署偵辦作家林奕含輕生相關案件，昨天偵結，對陳國星處以不起訴處分。補教老師陳星(本名陳國星)委任律師蘇文俊原定今天舉行記者說明會，但突發布新聞稿取消記者會。

律師蘇文俊表示，擔心有人鬧場，原定上午11時要在台北市天成飯店舉行記者說明會，在考量安全性規劃及接收相關情資後，決定取消。

(中時電子報)