衰捲女主播合照風波 蔣萬安謝蔻：現在手都放前面
國民黨立委蔣萬安日前衰捲「女主播合照」事件風波，他今（23）日接受周玉蔻廣播節目訪問時強調，他與民眾、媒體記者都是自然互動，合照也都很謹慎，並感謝周玉蔻先前的提點；蔣也笑稱，自合照風波後，「我拍照手都放前面」。
資深媒體人周玉蔻日前在臉書轉貼蔣萬安與女主播的合照，周表示，照片讓她無言，提醒政治人物與媒體記者關係的份際，引發熱議。蔣萬安、民進黨立委蔡適應、時代力量立委林昶佐上午接受周玉蔻廣播節目訪問，對於是否從合照風波學到警惕，三人皆強調自己很嚴守「份際」。
蔣萬安強調，他一直以來都很堅持，與民眾、媒體朋友拍照一定是在公開場合，現場會有其他人在，他跟所有媒體朋友、助理、民眾都是自然互動，特別是跟女性拍照一定很謹慎。
他也說，謝謝周玉寇日前的提點，「我現在基本上拍照都兩隻手放前面」，要讓大家看到他的手。談到家人對於合照風波的看法，蔣萬安說，爸爸（蔣孝嚴）沒說什麼，太太覺得就是單純、自然地拍照。周玉蔻詢及，是否擔心其他立委恨他帥因此有「毀蔣計畫」，蔣說，「我想沒有」。
林昶佐指出，他本來就是一個自律的人，辦公室也都知道他除了跑基層活動之外很少去應酬，晚上8、9點回家就是帶小孩，直到隔天上班。他更自信地說，不論狗仔是偷拍或正拍，拍到的另一個女人肯定就是她的女兒。
蔡適應也說，若有狗仔跟拍，大概只會拍到他跟太太出去玩。他更透露，他昨天因為睡不著覺，一大早五點就跟太太出門，跑到台北吃拉麵再睡回籠覺，藉此顯示夫妻感情很好。
蔡適應表示，在與民眾合照的部分，他拿捏的還算不錯，而且聘用辦公室助理，「都是男的沒問題」。
(中時)
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