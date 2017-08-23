蔡英文兩岸互動新模式 人民日報：瞎子點燈白費蠟

總統蔡英文（圖）。(中央社)

蔡英文自去年執政以來，至今不肯承認「九二共識」，日前出面致詞時提及，和平與穩定的兩岸關係是亞太區域內國家以及兩岸的共同利益。希望雙方都能一起找出兩岸互動的新模式，來幫助兩岸的穩定及繁榮。今出刊的《人民日報》表示，離開「九二共識」，一切都是無源之水，出再多的新招、歪招、怪招，都是瞎子點燈白費蠟。「兩岸互動的新模式」依舊是「新」瓶裝舊酒。不能心口合一，到頭來，自己釀下的苦酒必將自己吞。

蔡英文8日出席「2017亞太安全對話」時表示，政府會致力於兩岸維持現狀，但是，這樣的信念不能單靠一方來達成，而是需要來自雙方的善意及合作，同時確保我們在經貿以及區域發展上的共同利益；她希望雙方都能一起找出兩岸互動的新模式，來幫助兩岸的穩定及繁榮。民進黨前主席許信良也認為兩岸僵局應該只是暫時性，不會太久，也不認為總統的第一個任期內，僵局會持續下去。

而今天出刊的《人民日報》報導指出，面對兩岸僵局，台多次擺出一副有心破解的姿態。但如果不承認兩岸同屬一個國家，訴求互動新模式根本是耍嘴皮子，玩弄文字遊戲而已。且更讓人無法理解的是，嘴上說「善意」，手裡卻採取各種「去中」策略，在「台獨」的道路上越走越遠。這種口蜜腹劍的架勢，如何讓兩岸關係向好？

自上台以來，民進黨口稱「善意」，但教育、政治、文化領域的「去中化」層出不窮，負面行為更是「罄竹難書」。而「九二共識」是試金石，也是照妖鏡。從「維持現狀」到「兩岸互動新模式」，扒開其外衣，就會發現「善意」也會變臉，裡面沒有「一中」和雙贏等實實在在的內容，倒是為「去中」、「台獨」打了不錯的掩護。

蔡英文一方面縱容各種「去中國化」的「台獨」分裂活動，削弱兩岸共同利益與聯繫，另一方面對「九二共識」視而不見，硬要另起爐灶，尋找什麼「兩岸互動新模式」。但離開「九二共識」，一切都是無源之水，出再多的新招、歪招、怪招，都是瞎子點燈白費蠟。這次拋出尋找「兩岸互動的新模式」，依舊是「新」瓶裝舊酒。不能心口合一，到頭來，自己釀下的苦酒必將自己吞。

(中時電子報)