連兩艦出事 美五角大廈罷第7艦隊指揮官

原美軍第七艦隊指揮官約瑟夫奧庫安中將，因接連兩艦意外，遭到五角大廈罷職。（圖/美國海軍）

據路透社（Reuters）報導，美國海軍一年內在太平洋海域，連續發生兩起軍艦和商船相撞的意外，不僅造成官兵傷亡和軍方額外支出，更讓一向自詡為國際保護者的美軍顏面大失。美國媒體引述兩名政府高層的報導，五角大廈（The Pentagon）擬將罷黜駐守於亞太地區的海軍第七艦隊（7th Fleet）指揮官約瑟夫奧庫安中將（Vice Adm. Joseph Aucoin）的職務

巡防區域為亞太海域的美國海軍第七艦隊，近期連續發生兩起軍艦和民用船隻相撞的意外，一則是在日本伊豆外海，費茲傑羅號驅逐艦（USS Fitzgerald）與日本商船相撞，造成軍艦大面積凹陷並造成7名士官兵死亡，而當事故甫告一段落之際，日前竟又傳出美軍麥凱恩號驅逐艦（USS John S. McCain），在麻六甲海域（Strait of Malacca）和油輪相撞的悲劇，再次造成官兵的傷亡，並讓美國海軍的聲望再一次在國際媒體重挫。

日前在伊豆外海遭商船撞上，造成嚴重傷害的費茲傑羅號驅逐艦。（圖/美國海軍）

在麻六甲海域遭撞的美國海軍麥凱恩號驅逐艦。（圖/美國海軍）

奧庫安中將，於1981年大學畢業後，轉入海軍服役，是一名海軍飛行員，受訓機型為F-14雄貓式戰鬥機（F-14 "Tomcat" Fighter），曾獲得多枚銅星和銀星勳章。並曾取得哈佛大學公共政策碩士學位，於2015年接下海軍第七艦隊指揮官一職至今。

(中時電子報)