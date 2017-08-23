連兩艦出事 美五角大廈罷第7艦隊指揮官
據路透社（Reuters）報導，美國海軍一年內在太平洋海域，連續發生兩起軍艦和商船相撞的意外，不僅造成官兵傷亡和軍方額外支出，更讓一向自詡為國際保護者的美軍顏面大失。美國媒體引述兩名政府高層的報導，五角大廈（The Pentagon）擬將罷黜駐守於亞太地區的海軍第七艦隊（7th Fleet）指揮官約瑟夫奧庫安中將（Vice Adm. Joseph Aucoin）的職務
巡防區域為亞太海域的美國海軍第七艦隊，近期連續發生兩起軍艦和民用船隻相撞的意外，一則是在日本伊豆外海，費茲傑羅號驅逐艦（USS Fitzgerald）與日本商船相撞，造成軍艦大面積凹陷並造成7名士官兵死亡，而當事故甫告一段落之際，日前竟又傳出美軍麥凱恩號驅逐艦（USS John S. McCain），在麻六甲海域（Strait of Malacca）和油輪相撞的悲劇，再次造成官兵的傷亡，並讓美國海軍的聲望再一次在國際媒體重挫。
奧庫安中將，於1981年大學畢業後，轉入海軍服役，是一名海軍飛行員，受訓機型為F-14雄貓式戰鬥機（F-14 "Tomcat" Fighter），曾獲得多枚銅星和銀星勳章。並曾取得哈佛大學公共政策碩士學位，於2015年接下海軍第七艦隊指揮官一職至今。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。