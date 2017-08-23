蕨類主題設計紙鈔 科大生獲德國紅點獎

「蕨對值」系列是以蕨類為主題的紙鈔。(擷取自臉書)

2017年德國紅點設計大獎（Red dot design award）公佈獲獎名單，台灣有9件作品拿下得獎率僅0.8%的「紅點最佳設計獎BOB」，競豔全球！其中，樹德科大以蕨類為主題重構新台幣最受矚目。

據中央社訊，台灣今年參加「紅點設計大獎」頗有斬獲，逾130作品獲「紅點標誌」榮譽，當中的專業組3件與新秀組6件更拿下「紅點最佳設計獎BOB」。值得注意的是新秀組，這些來自亞洲、樹德、朝陽等科大的學生團隊展現出創意，證明台灣年輕人的軟實力。

樹德團隊的作品「蕨對值」相當吸睛，該作品以我國極少數蕨類植物中的10種為主題，包括鹵蕨、筆筒樹、台灣原始觀音座蓮、台灣金狗毛蕨、蘇鐵蕨等植物。紀念它們從古至今賦予社會生態的重要性及價值，並與有歷史象徵意義的有價票券做視覺上的結合，期許以有價票券的流通性將保育的觀念傳承下去。

台北世大運的宣傳片「Taipei in Motion」。(台北市政府)

此外，這次台北世大運的宣傳片「Taipei in Motion」也獲得紅點獎，算是對台北首次舉辦大型國際運動會的一個肯定。

(中時電子報)