「潛質的發微–林勤霖作品展」

格物系列二_複合媒材,2017。圖/有璽藝術空間提供

ㄧ手寫詩，ㄧ手作畫的藝術家林勤霖，將於106年9月2日至11月17日，應台北「有璽藝術空間」之邀請，展出新近力作。

這次畫展的主題是「有意義的形式」，此語出自英國藝評家克來夫˙貝爾Clive Bell所提出的「藝術乃有意義之形式」。林老師為這次展覽刻意選擇最沒有「繪畫性」的作品，捨去大自然的具象，並且略去標題以及任何暗示，目的在讓作品本身直接激發觀者，期使作品的幽微內涵，直入人心。

從林勤霖的抽象畫作中，可以讀到唐宋詩心，以及古典音樂的流淌。「形式不是外鑠，而是誠於中，形於外。」由於林老師廣泛的涉獵詩文、哲學、宗教，再加上熱愛音樂，並擔任歌劇，芭蕾舞劇的藝術指導，形之於畫作，乃是精神上的統合。無論是浪漫的抒情，或是基於深沈的家國之思而呈現的悲愴情懷，抑或是在宗教信仰上的體悟，藉由在畫布或絹布上，以彩墨或將顏料堆砌、噴灑、刮擦，大面積的揮灑，細膩處的用心處理，畫面上明亮與暗色塊之間的碰撞，層層掩映，跌宕起伏，令觀畫者為之心神震盪，進而不知不覺的融入其中，物我兩忘。

格物系列二_複合媒材,2017。圖/有璽藝術空間提供

林老師歷來個展40次，重要聯展60次以上，作品廣受國內外美術館典藏。

「有璽藝術空間」位於台北市松山區三民路136巷26號，電話：2761-2881

開放時間：週二到週日11:00~18:00，開幕茶會9月2日下午三點。

(中時電子報)