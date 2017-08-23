頭城外澳分校恐併校 開學首日僅2生上課
有將近半世紀歷史的頭城國小外澳分校，因早期建築工法不成熟、校園離海近，經耐震詳細評估確認鋼筋氯離子、混凝土中性化超標，耐震係數不足，今天（23日）宜蘭縣國中、小是開學日，校方盼分校師生能回本校頭城國小上課，雖然分校的6名老師已回本校，但17名學生只有2人上課，校方表示，將會持續與家長溝通。
今天上午7時15分，原本要在頭城國小準備主持開學典禮的校長黃志聖，出現在外澳分校，因為前一天傳出，分校的師生堅持要在分校上課，黃志聖希望能透過柔性勸導，讓師生回本校上課，但待了將近1小時，只有一名學生回分校拿回課本，開學日分校不見其他師生。
黃志聖表示，外澳分校的17名學生回到本校，是採原班安置，分校的老師還是教原來的學生，分校距離本校2.5公里，交通往返縣府也有補助，不會影響學生的權益。
黃志聖表示，縣府規畫讓分校原地重建，但經費須經中央核定，估需4000萬元，而面臨少子化，未來若是重建，服務的角度應會更廣泛、多功能化。
至於分校師生是否有回本校？上午9時，6名分校的老師皆回本校，但17名學生只有2名學生上課。對此有家長回應說，準備時間太匆促，校方說明不夠，不能接受分校是危險建築。
校方表示，因為是過渡期，不會記未到本校的分校學生曠課，會以柔性勸導為主，下午會再拜訪分校學生家長，盼能盡快讓學生回到本校上課。
(中時)
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