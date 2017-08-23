世大運陳抗案 北檢今傳喚七證人

台北地檢署偵辦819世大運紛擾案，今(23日)以證人身分傳喚屏東反年改聯盟召集人黃冬輝等7人，釐清當天「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁在現場陳抗的過程，另警方查出涉嫌毆打萬華分局漢中所巡佐劉金銓是住在高雄的李姓男子，通知李北上赴萬華分局說明；警方稍晚將把李移送北檢訊問。

北檢大門一早就有多名反年改團員聚集，聲援遭傳喚的黃冬輝等7人。據了解，北檢傳喚黃男7人是要釐清當天陳抗的狀況，以及顏才仁與毆警的李男，是否有共犯關係。

檢警調查，世大運開幕當晚，因反年改團體聚集在小巨蛋連結田徑場通道附近鼓譟及推擠欄杆，之後又有不明人士丟擲煙霧罐，選手一度無法進入開幕會場。

開幕當晚，台北市萬華警分局漢中所巡佐劉金銓在混亂中遭人毆傷，導致右眼瘀青紅腫。警方事後根據蒐證畫面，將「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁逮捕到案，檢方以顏涉嫌妨害公務，有再犯之虞向法院聲押，但法院裁定10萬交保、限制住居。

但事後，經警方檢視蒐證畫面，發現當時劉員與顏才仁拉扯時，戴著鴨舌帽、墨鏡、口罩的李男也趁機靠近出拳毆打劉員。

警方透過相關監視器畫面，發現李男是跟反年改人士一起搭遊覽車北上抗議，因此昨天通知他今天北上向警方說明。

(中時)