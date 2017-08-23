曾莞婷海邊解放 露渾圓美乳、蠻腰太犯規

曾莞婷到泰國蘇美島度假。(圖／翻攝自臉書、IG)

曾莞婷美照引網友暴動。(圖／翻攝自IG)

「本土劇女神」曾莞婷外型亮眼、身材火辣，吸引百萬粉絲追蹤，近日她到泰國蘇美島度假，不時會在社群網站分享美照，還有性感泳衣照，引來粉絲瘋狂按讚。

曾莞婷穿著連身泳衣，胸前大U露出雪白渾圓美乳，腰側挖空設計小蠻腰見客，還有一雙修長雙腿，性感又火辣，不過因為太陽太大，她也自嘲變「烤乳豬」，嬌喊該下水了，隨後就PO出一張躺在水中照片，要自己說「好好放鬆吧」。

網友見狀又暴動，狂讚她「太sexy」，都希望可以和她一起游泳，「這麼性感的身材去海邊，其他人哪有心思玩水」。

(中時電子報)