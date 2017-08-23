D奶解放！陳喬恩半裸照繃深V美胸

陳喬恩最新拍攝的照片讓人見識到她的美乳！（圖／取自微博）

陳喬恩躺浴缸露美胸又曬長腿。（圖／取自微博）

外型甜美清新的女星陳喬恩，近來拍攝雜誌《男人裝》，沒想到卻讓一票粉絲眼睛為之一亮，她不僅大尺度裸背部，一套黑色蕾絲禮服，更讓她傲人上圍一覽無遺！不過許多網友不知道她這麼有料，還有人虧她太少走性感路線，把她歸類是隱乳女星。

陳喬恩替最新一期《男人裝》拍攝封面，她尺度大開，不僅背部半裸、僅遮翹臀，一組躺在浴缸內的爆乳照，更讓人看了很有遐想空間。不過讓最多粉絲驚豔的，恐怕是陳喬恩換上黑色蕾絲禮服時，中門大開的深V美乳，令許多人這才發現「原來陳喬恩這麼有料！」

不過擁有D奶好身材的陳喬恩，過去就曾代言內衣廣告大秀內在美，只是平時都走清新高雅氣質的她，這回一個解放拍攝新照，才會讓許多人如此難忘。

(中時電子報)