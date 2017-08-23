樹都要哭了！杯葛前瞻預算提案厚度竟有104公分

前瞻計畫預算提案厚度。（民進黨團提供）

前瞻計畫預算提案厚度。（民進黨團提供）

國民黨團祭出上萬預算刪減案杯葛前瞻計畫預算，昨(22日)朝野協商時，議事處一度來不及編印，今天上午紙本巨冊出爐，一套有47冊，疊起來厚度竟有104公分高，一共編印25套，恐有浪費資源之虞。

民進黨立委鄭運鵬今(23日)在臉書表示，昨天我在朝野協商看到國民黨黨團對於前瞻預算一共提出10421案，當下發揮土木系的強項，估算一案1頁，100頁1公分，一共大約105公分。

鄭運鵬說，剛才立法院終於印出全部提案，總共47冊之多，黨團動用了5名同仁搬運，「真的相當於一個幼稚園小孩子的高度。」

鄭運鵬也向國民黨喊話，杯葛立場表達到就好，民進黨會認真善意來協商。若當真處理這一萬案，農曆7月是哪一邊被民意政治超度，還不知道。

(中時)