世大運跆拳道洪幼婷首戰 18比4獲勝

中華隊選手洪幼婷（藍衣者）23日首戰告捷，以18比4獲勝。（賴佑維攝）

中華隊選手洪幼婷（藍衣者）23日首戰告捷，以18比4獲勝。（賴佑維攝）

中華隊選手洪幼婷（藍衣者）23日首戰告捷，以18比4獲勝。（賴佑維攝）

世大運跆拳道公開女子組49公斤級選手洪幼婷今年在國際賽表現相當搶眼，23日首戰對決智利的ERIZA CARRASCO Crisla Carolina，以18比4獲勝。挺進16強賽事。

洪幼婷目前就讀國立中正大學運動競技學系暨運動與休閒教育碩士班，上場就發揮地主優勢，全場觀眾幾乎為其加油打氣，洪幼婷此役攻勢凌厲，起手就取得3：0優勢，第1局結束時以6：3領先，並保持領先優勢，第2局結束時以9：4將分數拉開，第3局更一口氣拿下9分，終盤以15：4獲勝。16強賽事，洪幼婷將與義大利選手NICOLI Erica對決。

(中時)