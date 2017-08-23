廣州「乞巧文化節」24日開始　展現乞巧風采

2017廣州乞巧文化節將於8月24日在「中國乞巧第一村」天河區珠村拉開帷幕，節日將持續舉辦6天活動。

此外，今年「乞巧文化節」將走進城市地標——廣州塔。本月25日至29日，「乞巧·生命影像——全省乞巧傳承人圖片巡展」也在廣州塔拉開帷幕。

展覽用影像集中展示全省乞巧傳承人的形象與故事，透過精選的照片，集中展現傳承人的藝術風采和個人魅力。

2017廣州乞巧文化節活動期間，市民若想前往珠村，可乘坐BRT路線至珠村站下車步行前往，或在BRT黃村站換乘B15、B20路線在珠吉公路站下車後依照指示步行前往。

(中時電子報)