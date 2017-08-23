廣州推「公車自動洗車」 全程只需2分鐘
為進一步提升城市公車形象，21日廣州公車站場中心在車陂路、黃埔體育中心、黃石路等3處設置的公車自動洗車機，並正式營運。這也是廣州市首批公車自動洗車機。工作人員表示，自動洗車機可將洗車時間縮短至2分鐘，提高70%的效率。
機器呈長方體結構，長9公尺，高約4.5公尺，寬度為5公尺，恰好可通過一輛公車。其機身採用外立面封板的一體式設計，以廣州公交的通用標準色橙色為主，並調搭配灰色，正面門楣也噴塗公車站場中心企業LOGO，整體造型簡潔大方。其軌道內部設置有噴灑管道、4把紅黃相間的EVA棉泡材質滾軸以及獨立的排水設備。
「洗車機正面門楣、內部均裝有紅外線感應器，車輛駛入即可自動感應並啟動。車尾離開時，機器也會智慧停止，無需工作人員操作。」現場工作人員補充，原先人工清洗大約要15分鐘，現在只需2分鐘，並且能夠對車輛進行全方位的清洗。
公車站場中心更根據現場所需，在洗車區域配套塗刷了醒目的彩漆地面進行安全分區，明確區分現場洗車區域、運營區域，使乘客和公車司機一目了然。
下一步，該洗車機正門門楣將加裝智慧識別車牌的機器，即時記錄每日每輛公車的清洗狀況。
(中時電子報)
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