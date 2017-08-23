臆勝協會前理事長盜用數千萬 北檢今起訴

曾任稅務員的社團法人「中華民國臆勝協會」前理事長曾永承，遭檢舉以詐欺、侵占手法盜用協會數千萬，台北地檢署今依侵占等罪嫌起訴曾男。

檢調指出，曾男在2014至2015年，假借代墊老人互助會資金給會員、代墊行政費用等名義，要臆勝協會償還代墊款，資金約7000萬，但事實上這部分都是曾虛構，涉及詐欺。

另曾男還持保管印鑑從協會領走500萬元會費花用，總計詐欺、侵占款項超過7500萬元；曾後來回補部分款項，不法所得約6200萬。

去年8月，台北市調查處搜索曾的住處與該協會，帶回曾與其6名證人偵訊，檢方訊後諭令曾以25萬元交保、限制出境。

(中時)